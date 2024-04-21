За словами президента, українським бійцям, які тримають оборону на тому напрямку, не вистачає озброєння.

Російська Федерація до 9 травня планує захопити Часів Яр у Донецькій області - втім, якщо ЗСУ встоять, плани РФ почати контрнаступ у червні будуть розтрощені. Про це в інтерв'ю NBC News сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, РФ планує до 1 червня мобілізувати 300 тисяч бійців, а ще до 9 травня - зайняти Часів Яр. При цьому Україна готова до цього.

"Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій у червні", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, сьогодні українським бійцям, які тримають оборону на тому напрямку, не вистачає потрібного озброєння. Тому він розраховує на допомогу від США.

"Я нещодавно був у регіоні, говорив із бійцями. Бійцям не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які коригують артилерійський вогонь Росії, а також не вистачає артилерійських снарядів", - підкреслив президент.

Битва за Часів Яр - останні новини

У військ "Хортиця" є погані новини для Путіна щодо битви за Часів Яр Донецької області. Так, за даними ЗСУ, населенний пункт продовжує залишатись під контролем України.

При цьому окупанти щільно й на постійній основі застосовують артилерію - як ствольну, так і реактивні засоби ведення вогню.

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