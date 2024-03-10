За словами екс-командира роти батальйону "Айдар", проблема з боєприпасами майже вирішена.

Україна може перейти до наступальних дій по всій лінії фронту, якщо Сили оборони матимуть достатню кількість боєприпасів та поповнення особовим складом. Про це в ефірі Еспресо сказав колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

За його словами, в України "відкриється вікно можливостей на фронті через 1-1,5 місяця".

"Втім, в нас було дві критичні проблеми на фронті - дефіцит боєприпасів й особового складу. Нашим військовим дуже бракувало боєприпасів великих калібрів. Ця проблема вже майже вирішена, оскільки боєприпаси вже поїхали на фронт. І це вже можна спостерігати безпосередньо на фронті. Артилерія знову запрацювала й ожила", - розповів Дикий.

Він зазначив, що в умовах обмежених ресурсів ЗСУ роблять просто неможливе, стримуючи противника. При цьому ключовою проблемою є дефіцит особового складу в ЗСУ.

"Командувач Сухопутних військ генерал Павлюк правий, коли говорить, що в нас є можливість і потреба переходити до наступальних дій. Втім, армія воює тими, хто вже вступив до лав ЗСУ. Сьогодні наші Сили оборони, зважаючи на наявні ресурси, роблять просто неможливе. Вони стримують переважаючі сили противника. Ми ж тут в тилу робимо недостатньо. Оскільки поповнення особового складу ЗСУ залежить від нас", - підкреслив Дикий.

Війна в Україні - останні новини

У ЗСУ пояснили, чому так пізно почали будувати систему оборонних фортифікацій. Військові визнали, що фактично будівництво почалося лише у грудні - коли росіяни вже два місяці запекло штурмували Авдіївку.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія, зараз українські військові фахівці задіяні на зведенні опорних пунктів, траншей, облаштуванні вогневих позицій, будівництві бронекапсул та бетонних бункерів.

Як підкресилв військовий, ці та інші фортифікаційні укріплення разом із мінними полями становитимуть єдиний оборонний комплекс, який має зупинити наступ ворога.

Також УНІАН повідомляв, що українькі військові назвали плюси та мінуси британських танків Challenger 2. Головна перевага машини - нарізна 120-мм гармата L30A1, яка залишається єдиною у своєму роді.

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