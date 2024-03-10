Військові визнали, що фактично будівництво почалося лише у грудні - коли росіяни вже два місяці запекло штурмували Авдіївку.

Україна почала будувати оборонні укріплення в грудні, а до того інженерно-саперні підрозділи були задіяні на подоланні російських укріплень. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі "Еспресо".

За його словами, зараз українські військові фахівці задіяні на зведенні опорних пунктів, траншей, облаштуванні вогневих позицій, будівництві бронекапсул, бетонних бункерів. Ці та інші фортифікаційні укріплення разом з мінними полями становитимуть єдиний оборонний комплекс, який має зупинити наступ ворога.

"Цей процес триває ще з грудня минулого року. І на питання, чому він не відбувався раніше по лінії фронту, ближче до лінії бойового зіткнення, відповідь проста: тому, що торік Україна вела наступальну операцію і ті самі сапери, інженери були залучені для подолання ворожих інженерно-фортифікаційних споруд", – пояснив Лиховій.

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За його словами, деякі оборонні комплекси вже збудовано – там уже живуть та несуть чергування піхотні підрозділи. Спікер наголосив, що системи оборонних споруд будуються з урахуванням зауважень від представників піхотних та механізованих бригад.

"Треба розуміти також, що це друга та третя лінії оборони, які будуються механізовано, із застосуванням техніки, бо такі роботи можливі не менше ніж за 5 км від лінії бойового зіткнення. Адже в тих умовах, в яких зараз активно застосовується не тільки артилерія та авіація, а й FPV-дрони, будівельники дуже ризикують і перебувають під ударом", – розповів військовий.

Він зазначив, що, крім Запорізької області, будувати укріплення почала більш тилова Дніпропетровщина – там теж з’явилися свої "зуби дракона", обладнуються траншеї та інші засоби фортифікації.

Проблема із українськими фортифікаціями на фронті

Як писав УНІАН, під час відступу з Авдіївки з’ясувалося, що для українських захисників погано підготували нову лінію оборони. Фортифікаційні укріплення, на які мали вдійти бійці, були фрагментарними та досить примітивними.

Через це військовим інженерам на цьому напрямку довелося спішно створювати укріплення фактично голіруч – без інженерної техніки, адже лінія фронту вже була надто близько.

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