Раніше деякі експерти зазначали, що в Росії виник "ракетний" дефіцит, проте, з'ясувалося, запаси росіян наврядчи остаточно вичерпаються.

Росія має недоторканий запас та змогла відновити виробництво ракет - вони одразу після виготовлення йдуть у застосування для ударів по території України.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. В ефірі інформаційного телемарафону він розповів про ситуацію у росіян із запасами з озброєння та пояснив інтенсифікацію ворожих ударів ракетами, в тому числі балістичними.

"Ми на засіданні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у закритому режимі заслуховуємо постійно представників розвідувального співтовариства. Вони дають нам практично точну інформацію про кількість тих чи інших ракет (у ворога - УНІАН). Ми змушені констатувати, що за цей час - більше року як вже йде фактично війна, Росія змогла відновити виробництво ракет. І на сьогоднішній день вона фактично має певний такий недоторканий запас цих ракет, які не використовує. А ті, які виробляються, вони одразу йдуть в застосування і ними б’ють по території України", - акцентував він.

Відео дня

Веніславський зазначив, що таким чином постійне виробництво російськими окупантами певної кількості ракет, дозволяє ворогу продовжувати використання цього виду озброєння для завдавання ударів, в тому числі масованих, по території нашої країни.

"Тому, говорити про те, що найближчим часом ракет (у Росії - УНІАН) не залишиться, ми так не можемо. Вони виробляють певну кількість ракет, не будемо видавати всі закриті відомості, які мають враховувати наші військові для того, щоб планувати і оборону, і захист нашого неба. Але, люди мають бути максимально пильними, тому що війна продовжується. І Росія продовжує використовувати ці засоби ураження, які мають невибірковий характер, чим порушує всі конвенції правил ведення війни", - підкреслив Веніславський.

Росіяни витратили для ударів по Україні близько тисячі ракет

Як раніше повідомляв УНІАН, за інформацією речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни з вересня по лютий витратили понад 800 балістичних ракет, проте не досягли своєї мети. Він зазначав, що агресор використав фактично весь стратегічний запас.

За даними Генштабу, з лютого 2022 року Росія використала не менше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіусу дії. Водночас, у Генштабі зазначали, що в червні Росія збирається запустити серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дозволить окупантам восени активізувати ракетні удари по території України.

21 травня експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков розповів, що до початку повномасштабної війни Росія виробляла орієнтовно 500 ракет на рік, що приблизно виходило 40-50 ракет на місяць , він зазначав, що росіяни мають проблеми з електричною частиною системи керування ракет, проте налагодили контрабанду електронних чіпів.

31 травня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко оцінив, що з 9 березня росіяни могли накопичити максимум 350 ракет. Він зазначав, що у РФ вже на порядок менше ракет, ніж станом на 23 лютого 2022 року, і відновити цей потенціал росіяни не зможуть. Проте, акцентував, що на сьогоднішній день Росія може виробляти ракети Х-101/555, "Калібр", "Іскандер", Х-59, Х-31, Х-38, "Кинджал" тощо.

Відомо, що у травні росіяни здійснили близько 20 атак на Україну, посилено тероризуючи масованими ракетно-дроновими ударами, зокрема, столицю.

1 червня російські загарбники запустили по Києву 10 балістичних ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К", які були збиті силами української протиповітряної оборони. Через падіння уламків постраждали 19 людей.

Троє людей в Деснянському районі, серед яких 1 дитина, не змогли потрапити в укриття і загинули поряд з бомбосховищем. Після цієї трагедії у столиці почали активну перевірку стану і доступності укриттів для громадян та вирішили, що укриття будуть відкриті цілодобово.

2 червня ворог продовжив атакувати Україну крилатими ракетами Х-101/Х-555 та дронами Shahed-136/131. Під час цієї нічної російської атаки всі ворожі цілі, зокрема, 15 крилатих ракет і 21 дрон-камікадзе були знищені українською ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: