Українські військові попередили про дуже високу загрозу з акваторії Чорного моря. Загальний залп "Калібрів" може сягнут 14 ракет.
Як повідомляє оперативне командування "Південь", станом на 13:00 в акваторії корабельне угруповання противника складається з семи одиниць. Серед них є три ракетоносії – два підводних та надводний.
"Загальний залп, з урахуванням випущених на світанку по Одещині ракет, може сягати 14 "Калібрів". Рівень ракетної загрози дуже високий", - акцентують у командуванні.
Людей просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги, не втрачати пильності.
"Ворог, збентежений подіями у власній країні, здатний на підступну агресію для відведення уваги від політичного провалу терористичного режиму", - додають у "Півдні".
Ситуація в Чорному морі - останні новини
23 червня пізно ввечері у командуванні "Південь" повідомили, що зросла загроза ракетного удару з акваторії Чорного моря, де зафіксовано два ракетоносія. Сьогодні вранці окупанти атакували Одещину двома ракетами "Калібрам": одну знищено, через падіння іншої зруйновано склад.
Також 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив: російська армія за наказом Міністра оборони Сергія Шойгу і головнокомандувача ЗС РФ Валерія Герасимова завдала ракетного удару по його ПВК. Пригожин заявив, що помститься та повів своє угруповання на Ростов. Потім ЗМІ повідомили, ПВК захопила Воронеж.