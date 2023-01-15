Російські спецслужби планують інформаційні атаки від імені популярних західних видань.

Ближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин. У ГУР зазначили, що країна-терорист "намагається використовувати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій".

Головне управління розвідки Міноборони попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів та спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів.

"За оцінками воєнної розвідки України, спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Наголошується, що метою спецслужб країни-терориста є зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів, а також збір інформації про ЗСУ та військово-промисловий комплекс України.

"Закликаємо журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю", - йдеться у повідомленні.

Фейки про Україну - що відомо

Кремлівські пропагандисти та сам президент РФ Володимир Путін неодноразово використовували різноманітні фейки про Україну, щоб знівелювати нашу історію та підірвати до нашої країни довіру. Одним з таких фейків була заява російського диктатора, що Україну створив Ленін.

Після початку повномасштабної війни Москва почала постійно використовувати так звані психологічні операції, що полягають у максимальному викривленні інформації, яку не можна одразу перевірити. Яскравим прикладом однієї з останніх ІПСО - заява від роосіян про захоплення Соледара в Донецькій області, за який й досі точаться жорстокі бої. Цей фейк підхопив відомий американський ресурс CNN.

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