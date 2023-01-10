Нещодавно росіяни заявили про знищення на сході України HIMARS американського виробництва.

У Міністерстві оборони України висміяли заяви Кремля щодо нібито знищення на фронті американских HIMARS.

"Знищені", згідно із заявами російського Міноборони, HIMARS щодня спалюють склади та казарми окупантів. Сотні нібито "убитих" українських солдатів відбивають атаки рашистських смертників у Бахмуті та Соледарі" , - зазначили в українському відомстві й додали, що "історія знає битви, виграні за допомогою підступності. Але брехня щоразу перемагає саму себе".

Нещодавно Міноборони Росії заявило, що нібито внаслідок ракетних та авіаційних ударів на сході України росіяни знищили дві стартові рампи для реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва.

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Згодом у Білому Домі спростували заяви Кремля. Там додали, що росіяни публікували подібні звіти й раніше, припускаючи, що це частина дезінформаційної кампанії Володимира Путіна, яка малює більш ніж 10-місячний напад Росії на Україну як "оборонну воєнну операцію".

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