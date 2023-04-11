Зокрема, у районі Бахмута відбито близько 20 атак росіян, а в районі Мар'їнки – понад 15.

Сили оборони України за поточну добу відбили понад 50 атак російських загарбників. Продовжуються жорстокі бої за місто Бахмут Донецької області.

"Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак", – йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали 10 населених пунктів Харківської області та Новоселівське на Луганщині. Водночас на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Білогорівки та Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Спірне Донецької області.

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При цьому на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Окупанти намагаються взяти місто-фортецю під повний контроль. Там тривають жорстокі бої.

"Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи Сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту", – додали у Генштабі, зазначивши, що від російських обстрілів постраждали 18 населених пунктів.

Водночас на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки, але успіху не мав.

"Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, та Побєда Донецької області", – наголошується у зведенні.

У Генштабі зазначили, що на Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Там окупанти здійснили обстріли шести населених пунктів.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог обстріляв населені пункти, що розташовані поряд з лінією бойового зіткнення.

Окрім того, протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Чернігівської області – Блешня, Кам'янська Слобода і Грем’яч та Сумської області – Волфине і Катеринівка. Під ворожим вогнем опинилися також 11 населених пунктів у Харківській області.

Війна в Україні: важливі новини

Протягом дня, 11 квітня 2023 року, українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупаційних військ. Також наші захисники збили два ворожих безпілотники.

Крім того, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Говорили, зокрема, про ситуацію на фронті та плани російських окупаційних військ на найближчий час.

Водночас продовжуються розмови щодо українського контрнаступу. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що рішення про початок контрнаступальної операції буде ухвалюватися в останній момент. За його словами, Україна має декілька варіантів дій.

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