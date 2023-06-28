Ворожу техніку знищили дроном-камікадзе.

Воїни-розвідники 74 окремого розвідувального батальйону Збройних Сил України на одній із ділянок фронту виявили та підірвали станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів. Ворожий засіб РЕБ знищили дроном-камікадзе.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram повідомило, що такі станції радіоелектронної боротьби призначені для виявлення безпілотних літальних апаратів, передачі сигналу тривоги на пульт керування, блокування систем керування та навігації БПЛА.

На обнародованих кадрах видно, як український дрон на досить високій швидкості таранить російську РЕБ. В результаті вибуху ворожа техніка стала непридатна для використання.

Втрати Росії в Україні - останні новини

Щодня окупанти несуть втрати як в живій силі, так і в технічному забезпеченні. Зокрема, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що вчора, 27 червня, Сили оборони України знищили 930 російських окупантів, а від початку вторгнення окупанти втратили своїх в кількості понад 227 тисяч .

Також знищено багато ворожої техніки: танків - 4036 одиниць, бойових броньованих машин - 7847 , артилерійських систем - 4089 , РСЗВ - 627 , засоби ППО - 387, літаків - 314, гелікоптерів - 308, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3499,крилаті ракети - 1261, кораблі/катери - 18, автомобільної техніки та автоцистерн - 6774 ,спеціальна техніка - 563.

Вас також можуть зацікавити новини: