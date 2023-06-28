Також знищено 13 бойових броньованих машин та 6 артилерійських систем.

Сили оборони України за минулу добу знищили понад 900 російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 227 тис 100 (+930) осіб ліквідовано,

танків - 4036 одиниць,

бойових броньованих машин - 7847 (+13),

артилерійських систем - 4089 (+6),

РСЗВ - 627 (+1),

засоби ППО - 387 (+1),

літаків - 314,

гелікоптерів - 308,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3499 (+7),

крилаті ракети - 1261,

кораблі/катери - 18,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6774 (+2),

спеціальна техніка - 563.

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Втрати Росії в Україні - головне

За підсумками минулого тижня на фронті загальні втрати ЗСУ вбитими виявилися у 8 разів нижчими, ніж у російської окупаційної армії, зауважила раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Найбільших втрат РФ останнім часом зазнає на Таврійському напрямку. 23 червня ЗСУ ліквідували там ще понад три роти російських військових та понад півсотні одиниць їхньої техніки.

За спостереженням британської розвідки, росіяни зазнають найвищих втрат, починаючи з березня. Там зазначили, що найактивніші бої йдуть на південному сході Запорізької області, навколо Бахмута і далі в західному напрямку в Донецькій області.

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