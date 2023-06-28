Дружина одного зі збитих у Воронезькій області російських пілотів вважає, що той загинув на "війні".

Двоє з десяти військових ВКС РФ борту Іл-22М, який було збито "вагнерівцями" під Воронежом під час заколоту 24 червня, все ж виявилися живими, оскільки участі в останньому польоті не брали, уточнює наближений до спецслужб РФ Telegram "ВЧК-ОГПУ". ЗМІ шляхом моніторингу російських соцмереж встановили імена загиблих пілотів-окупантів.

Як стверджує російське видання "Можем объяснить", майже всі пілоти жили в Івановому. Журналісти поспілкувалися з сім'ями деяких мертвих окупантів.

Зокрема, у списку ліквідованих "Вагнером" російських військових ВКС РФ опинився командир Іл-22М Артем Шароглазов 1991 року народження. У загарбника залишилося двоє дітей. Його родичі називають окупанта "зразковим чоловіком і батьком". "Я була з ним, як під крилом. Він любив нас і турбувся про нас. Він здійснював усі мрії. Я впевнена, що він прожив хоч і не довге, але дуже щасливе життя", - розповіла його дружина Ольга.

Прямої участі у війні проти України Артем нібито не брав, але росіянка вважає те, що сталося, "прямою участю в "СВО" (так росіяни боягузливо називають розв'язану проти України повномасштабну агресію з жорсткими убивствами цивільних - УНІАН).

Серед "трофеїв" ПВК "Вагнер" також встановлено ліквідованих 50-річного радиста, старшого прапорщика Сергія Старушка - уродженця і зрадника України; інструктора, підполковника Артема Мілованова 1979 року народження; бортового механіка, капітана Ігоря Волочилова 1973 року народження.

Всього російські ЗМІ встановили особи 11 "демобілізованих" російських пілотів у ході невдалого збройного заколоту Євгена Пригожина.

Заколот в Росії - що відомо про втрати окупантів

Протягом майже доби, 24 червня 2023 року, "вагнерівці" під керівництвом Євгена Пригожина рухалися в бік Москви. У Воронезькій області між ними та регулярними військами, підпорядкованими міністерству оборони Сергія Шойгу, сталися перші бої.

У ході боєзіткнень авіація ВКС РФ намагалася зупинити рухому техніку бойовиків, але зазнала серйозних втрат. Як стало відомо згодом, під ураження ППО "Вагнера" потрапив, зокрема, російський рідкісний літак Іл-22М з нібито 10 членами екіпажу на борту.

За словами кремлівських пропагандистів, коли Пригожина запитували щодо цього, той відповів: "А дурень-ппошник у колоні все збивав, що злітало". Водночас ватажок бойовиків нібито погодився виплатити 50 мільйонів компенсацію рідним загиблих льотчиків.

Вас також можуть зацікавити новини: