Перший вихід на бойове завдання снайперка запам’ятала надовго. Тоді вона потрапила під обстріл.

Ольга добре стріляти навчилася ще до повномасштабної війни в Україні: багато часу проводила в тирі.

Нині вона - снайперка і поповнила лави ЗСУ після вторгнення РФ 24 лютого, розказали у Міноборони.

Ольга каже, що доклала чимало зусиль, аби в центрі комплектування та соціальної підтримки її почули і зробили все від них залежне, аби вона стала частиною ЗСУ.

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"Жінкам дуже складно потрапити в армію. Хто намагався це зробити, той мене добре зрозуміє. Брали здебільшого з певним бойовим досвідом, з медичною освітою, або тих, хто хотів займатися діловодством. Медичної освіти в мене нема, діловодство теж не моє, а ось стріляла я добре. Проходила снайперські курси ще до 24 лютого. Вільний час проводила в тирі. Я цілеспрямована, якщо чогось захочу, то досягну. Тож мене і взяли", - розказує жінка.

Ольга розповідає, що в лавах ЗСУ працювала на рівні з усіма й докладала всіх зусиль, аби якомога швидше стати на захист країни.

"Потрібні були снайпери, обирали не лише тих, хто добре стріляє, а й за іншими показниками: витривалістю, виваженістю, кмітливістю, вмінням швидко приймати рішення та працювати в парі", - розказує військова.

За її словами, класний снайпер має бути посидючим та добре знати математику.

"До своєї гвинтівки ставлюся як до людини. Її знаю від А до Я", - зізнається Ольга.

Перший вихід на бойове завдання снайперка запам’ятала надовго. Тоді вона потрапила під обстріл.

"Це був перший день, тільки приїхали на позиції й розпочався кулеметний обстріл. Після цього я почула свист, присіла. Кулі летіли над головою. Мені було страшно, але ступору не було. Тим, хто говорить, що їм не страшно на війні, не повірю. Страшно всім, просто кожен по-різному переживає це відчуття. З часом звикаєш до всього, і до шуму, і до обстрілів, але страх не зникає, його просто можна навчитися контролювати", - згадує Ольга.

Момент, коли в її оптиці з’являється ворог, називає здоровим адреналіном.

"Забувається все навкруги. Є ціль і робота, яку треба виконати, здійснити мрію багатьох українців", - зазначила захисниця.

Раніше Оперативне командування "Захід" показало відео підготовки снайперів - невидимих воїнів, чию роботу ворог відчуває лише у момент свого знищення.

Як повідомляв УНІАН, на одному з південних рубежів мінометники Сил спеціальних операцій ЗСУ виграли дуель з російськими снайперами.

СБУ повідомляла про взяття в полон 11 ворожих снайперів у результаті спецоперації на Харківщині.

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