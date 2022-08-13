Робота снайперів рідко потрапляє на відео. Однак один з українських бійців зафіксував ліквідацію російського окупанта прицільним пострілом в голову.
Ролик опублікували в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.
На кадрах можна побачити, як снайпер веде спостереження за вікном в житловому будинку, де розташувалися вороги. Один з окупантів спробував акуратно виглянути назовні, щоб оцінити обстановку. Спочатку він виставив під приціл лише частину голови, а потім вирішив повноцінно озирнутися.
У цю мить снайпер і здійснив постріл. Момент попадання на відео тактовно замилили, щоб уберегти глядачів від картини крові. Однак у ролику можна помітити, як противник звалився після роботи українського майстра.
Нагадаємо, в кінці червня УНІАН писав про те, як снайпер Сил спеціальних операцій ЗСУ "накрив" групу російських військових. Він дочекався, коли противники підуть по незахищеній місцевості, і відкрив вогонь.
А згідно зі свіжими даними від Генштабу, з моменту повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували 43 400 тис. рашистів. При цьому ЗМІ з посиланням на Пентагон писали про майже в два рази більшу статистику.
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