Боєць здійснив постріл прямо в голову.

Робота снайперів рідко потрапляє на відео. Однак один з українських бійців зафіксував ліквідацію російського окупанта прицільним пострілом в голову.

Ролик опублікували в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.

На кадрах можна побачити, як снайпер веде спостереження за вікном в житловому будинку, де розташувалися вороги. Один з окупантів спробував акуратно виглянути назовні, щоб оцінити обстановку. Спочатку він виставив під приціл лише частину голови, а потім вирішив повноцінно озирнутися.

У цю мить снайпер і здійснив постріл. Момент попадання на відео тактовно замилили, щоб уберегти глядачів від картини крові. Однак у ролику можна помітити, як противник звалився після роботи українського майстра.

Нагадаємо, в кінці червня УНІАН писав про те, як снайпер Сил спеціальних операцій ЗСУ "накрив" групу російських військових. Він дочекався, коли противники підуть по незахищеній місцевості, і відкрив вогонь.

А згідно зі свіжими даними від Генштабу, з моменту повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували 43 400 тис. рашистів. При цьому ЗМІ з посиланням на Пентагон писали про майже в два рази більшу статистику.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: