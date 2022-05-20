Українські захисники розказали, що є важливим у роботі снайпера.

Оперативне командування "Захід" показало відео підготовки снайперів - невидимих воїнів, чию роботу ворог відчуває лише у момент свого знищення.

Відеоролик оприлюднено на Facebook-сторінці ОК.

"Від того моменту, як вперше взяв снайперську гвинтівку до рук і до кінця - снайпер навчається влучно стріляти. У кожен постріл він вкладає свої нові вміння та навички, адже наполегливість має бути вища, чим сам талант снайпера", - йдеться в повідомленні.

Раніше, як повідомляв УНІАН, на одному з південних рубежів мінометники Сил спеціальних операцій ЗСУ виграли дуель з російськими снайперами.

СБУ повідомляла про взяття в полон 11 ворожих снайперів у результаті спецоперації на Харківщині.

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