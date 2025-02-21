Одну БМП, якій вдалося виїхати з мінного поля, українські військові добили з FPV-дронів.

На одному з напрямків бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти розгромили колонну броньованої техніки окупантів, які їхали атакувати позиції ЗСУ.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ, які також оприлюднили відповідне відео. "Чергова спроба росіян "продавити" оборону 37 окремої бригади морської піхоти обернулась для них втратою десяти одиниць техніки за пару годин", - розповіли українські військові.

Зазначається, що для проведення штурмових дій ворог залучив два танки та дві броньовані машини піхоти (БМП) і ще шість броньованих бойових машин. Завдяки злагодженій роботі підрозділів бригади, техніка разом з особовим складом була знищена ще на підступах.

На відео можна побачити, як колона ворожої бронетехніки рухається полями у бік позицій ЗСУ. Згодом машини в колонні почергово підриваються на заздалегідь підготовлених мінних загородженнях. Одній з броньованих машин противника вдалося виїхати з мінного поля.

"Проте екіпаж радувався недовго. Його наздогнали наші оператори FPV. Для більш ефективного винищення техніки та особового складу працюють боги війни (артилеристи – УНІАН). Результат невдалої для росіян спроби штурму – десять одиниць знищеної техніки… Власні втрати відсутні", - наголошують морпіхи.

Війна в Україні: новини

На Торецькому напрямку ЗСУ знищили групу російських піхотинців, серед яких був російський офіцер радіорозвідки. Як розповіли українські військові, під час одного з польотів розвідники підрозділу "Гюрза" Батальйону Безпілотних систем виявили замаскований у смітті бліндаж. Згодом стало відомо, що в ньому ховались не лише звичайні піхотинці, а й доволі "жирна" ціль - російський офіцер радіорозвідки. Кількома влучними скидами пілоти ББпС запалили бліндаж, офіцер в паніці почав викликати евакуаційну групу, разом з якою хотів втекти, але не вдалося.

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