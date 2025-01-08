Ворог почав використовувати меншу кількість бронетехніки на цьому напрямку.

Наразі про оточення Сил оборони України на південь від Курахового Донецької області не йдеться. Про це в ефірі "Київ 24" розповів Орест Дрималовський – представник пресслужби 79 десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ.

"Очевидно, що мови про якесь оточення, навіть оперативне, наразі бути не може. Підрозділи Сил оборони роблять усе можливе та надможливе, аби не допустити якоїсь небезпечної для нас ситуації", – сказав Дрималовський.

Він також додав, що велика кількість підрозділів Сил оборони намагаються забезпечити те угруповування, яке ще тримає оборону в самому місті. Зокрема, ведуться активні бої за головну транспортну артерію – трасу Курахове-Запоріжжя.

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"Наші воїни щодня відбивають ворожі штурми. Окупанти дещо обмежили застосування броньованої техніки. Лізе піхота, окупанти намагаються атакувати малими штурмовими групами. Наші оператори дронів допомагають їх вчасно виявляти та знищувати. Окупанти не в силі навіть підійти до нашого переднього краю, їх знищують на відстані 2-5 кілометрів до лінії боєзіткнення", – додав Дрималовський.

Ситуація на фронті: важливі новини

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники майже повністю окупували місто Курахове. За їхніми даними, Сили оборони продовжують утримувати кілька спостережних пунктів на околицях міста, однак глобально на ситуацію це вже не впливає.

Крім Курахового, за даними DeepState, ворогу також вдалося просунутися в районі Торецька на Донеччині, а також на Харківщині та Курщині.

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