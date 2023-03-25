РФ зосереджує основні зусилля на спробах наступу на п'яти напрямках.

За добу українські воїни відбили 59 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook Генштаб ЗСУ.

На Куп'янському та Лиманському напрямках супротивник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка, Синьківка, Діброва, Білогорівка і Спірне. Здійснив артилерійські обстріли в районах семи населених пунктів Харківської області, чотирьох населених пунктів на Луганщині, а також двох населених пунктів Донецької області.

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На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського та Ступочок Донецької області. Обстріляв 12 населених пунктів.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках супротивник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Мар'їнка, Новомихайлівка та Вугледар. Численних ворожих обстрілів зазнали 12 населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник обороняється. Обстріляв 20 населених пунктів.

Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Студенок, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки і Миропілля Сумської області, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне і Тополі на Харківщині.

Війна в Україні - актуальні новини

Як писав УНІАН, за 24 березня українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів. У той же час наші захисники збили російський вертоліт Мі-24 і шість безпілотних літальних апаратів противника різних типів.

В Інституті вивчення війни зазначили, що російські ЗМІ та військові блогери "зі значним занепокоєнням" реагують на уповільнення наступу армії РФ в Україні. Все частіше звучать заяви про український наступ.

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