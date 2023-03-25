Експерти відзначили, що росіяни досі використовую тактику лобового штурму, що веде до великих втрат.

Російські окупанти зазнають величезних втрат у живій силі і техніці, але все ще намагаються захопити Вугледар у Донецькій області. Одну з бригад вже відновлювали вісім разів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами аналітиків Інституту вивчення війни, тактика росіян полягає в лобовому штурмі з подальшими атаками на укріплені українські фланги, що призводить до великих втрат

"Не дає успіху через складний рельєф місцевості, відсутність бойової могутності і нездатність напасти зненацька", - йдеться у повідомленні.

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При цьому експерти вказали, що елітна російська 155-та бригада морської піхоти з 24 лютого 2022 року була знищена і відновлена вже вісім разів.

Втрати Росії в Україні - що відомо

З перших днів повномасштабної війни стали з'являтися повідомлення про колосальні втрати росіян в Україні. При цьому Москва ретельно приховує цифри своїх втрат.

Відзначається, що до величезних втрат серед особового складу призводить тактика російських командирів - штурм в лоб або так звані "м'ясні штурми".

Водночас кладовища найманців ПВК "Вагнер" в Росії розростаються неймовірними темпами. Тільки на одному з "вагнерівських могильників" за тиждень поховали 34 найманці, ліквідованих в Україні. Точна кількість таких кладовищ у РФ невідома.

Станом на 24 березня, за даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії склали близько 169 170, з яких 1020 знищили за добу 23 березня.

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