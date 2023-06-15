Артем Лисогор зазначив, що росіяни "кошмарили" дронами наших військових.

Армія Російської Федерації активно використовує проти українських військових безпілотники "Ланцет". Сили оборони знищили міні-аеродром окупантів, з якого ці БПЛА запускали.

"За останні дні ворог дуже активно почав використовувати "Ланцети" і всі інші літаючі апарати для того, щоб вразити наших хлопців, проте наші хлопці виявили місце запуску і вже його знищили", — розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі телемарафону.

Ситуація на фронті станом на 15 червня - головні новини

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. При цьому ракетні війська і артилерія вразили 13 районів зосередження живої сили, два пункти управління, три зенітно-ракетні комплекси і три станції радіоелектронної боротьби противника.

Крім того, спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що контрнаступ українських сил триває Зараз на Бердянському та Бахмутському напрямках. Водночас Інститут вивчення війни писав, що попередня доба ЗСУ вели наступ на трьох ділянках фронту і мали підтверджені успіхи.

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