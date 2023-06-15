На Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка.

Контрнаступ українських сил триває наразі на Бердянському та Бахмутському напрямках, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов вранці 15 червня. Водночас Інститут вивчення війни писав, що попередньої доби ЗСУ вели наступ на трьох ділянках фронту і мали підтверджені успіхи.

На Бердянському напрямку бої тривають в районі села Макарівка. Також бої тривають в районах сіл Новоданилівка та Новопокровка Запорізької області.

"На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ вели штурмові дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка - Ягідне, мали успіх. Там, де українські воїни обороняються - жодної позиції не втрачено", - сказав Андрій Ковальов.

Контрнаступ ЗСУ - головне

14 червня 2023 року Генштаб звітував про просування ЗСУ на відстань від 200 метрів до 1,4 км і звільнення близько 3 квадратних кілометрів за останні три дні. Вказувалося, що бої тривали у районах населених пунктів Макарівка, Новоданилівка та Новопокровка.

Водночас аналітики та експерти наголошують, що наразі ще не йдеться про широкі контрнаступальні дії - українські сили радше розвідують оборону ворога на "слабкі місця".

Під час таких заходів ЗСУ теж зазнають втрат, хоча і не таких великих, як окупанти, зауважив головний сержант 47-ї бригади Валерій Маркус.

Проблемою для подальшого просування ЗСУ, на думку військових та аналітиків, може стати оборонна лінія росіян на Запорізькому напрямку. Крім того, у Міноборони констатують, що ЗСУ поки що не виходять на паритет озброєння із РФ.

Про проблему у зброї вже заявляли у 37-й бригаді, хоча українські бійці налаштовані звільняти від ворога усю територію України. Тоді військові скаржилися, що французькі легкі танки їм доводилося пристроювати ззаду колон через свою вразливість перед ворожим артилерійським вогнем.

На Заході якихось прогнозів щодо перспектив українського контрнаступу не роблять. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, ще зарано говорити, чи стане ця операція ЗСУ поворотною у війні. Тоді як аналітики стверджують, що оцінити успіхи просування української армії можна за тижні, а то й місяці.

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