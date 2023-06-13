Юрособи, причетні до створення дронів, уникли європейських і американських санкцій.

Росія отримує комплектуючі для своїх ударних дронів"Ланцет", якими атакує Україну, із західних країн і Китаю (в тому числі, через Узбекистан та інші країни-посередники), йдеться в матеріалі "Важливих історій".

Безпілотники "Ланцет" виробляє російська Zala Aero Group. Основна юридична особа Zala - ТОВ "ЦСТ" (50,85% компанії належить головному конструктору компанії Олександру Захарову, 49,15% – концерну "Калашников"). Раніше компанія обслуговувала потреби російських силовиків, держкомпаній і рятувальників. Але тепер її головний клієнт - російське військо. За 2022-2023 рік військові купили безпілотників компанії на 5,3 мільярда рублів.

Активну участь в бізнесі беруть діти Захарова – Микита і Марія. На них оформлені компанії "Аероскан" і "Оріон", які є ключовими постачальниками "ЦСТ". Крім них, деталі для дронів імпортують до Росії:

ОМП (веде активну торгівлю з Китаєм, закуповуючи електричні двигуни, вироби з алюмінію, гвинти, болти, гайки та інше);

"Хартіс ДВ" (завозить радіоелектронні компоненти, використовуючи "зв'язки в Європі, Північній Америці та Азії");

"Айді Солюшнс" (через посередника в Узбекистані ця компанія отримує американську електроніку від Hitech Global і Nvidia, також компанія стверджує, що працює в Казахстані та Білорусі, має виробництво на Тайвані і в Китаї, а також партнерів в Німеччині, Франції та Індії);

"Спел" (налагоджені поставки від декількох десятків європейських і азіатських виробників).

Примітно, що, згідно з інформацією на сайті НАЗК, конструктор безпілотників Олександр Захаров уникнув міжнародних санкцій. А його ТОВ "ЦСТ", прозводящая "Ланцети", знаходиться тільки під санкціями України, Австралії та Великобританії.

Запчастини з країн Заходу в дронах-камікадзе, які використовуються РФ для ударів по Україні

За час повномасштабної війни Іран став великим постачальником дронів-камікадзе для Росії, що використовує їх для атак по мирних містах України. По нашій території вже було випущено більше 1 тисячі іранських "Шахедів" , і Тегеран тільки нарощує поставки і готується до виробництва такої зброї на російській території.

Газета The Wall Street Journal напередодні повідомила, що для виготовлення дронів для Росії Іран використовує китайські деталі (в тому числі, зовсім нові, вироблені лічені місяці тому). Це дозволяє Тегерану прискорити поставки.

Секретар СБНО Олексій Данилов також повідомляв, що в іранських "Шахедах" виявляли деталі, вироблені країнами-партнерами України. Він наголошував, що це деталі 2019-2021 років виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: