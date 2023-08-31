Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Сьогодні, 31 серпня, відбулося 25 бойових зіткнень з російськими окупантами. Бійці Сил оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, авіація сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районам зосередження особового складу та чотири - по зенітно-ракетним комплексам противника. У свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції та дві радіолокаційні станції противника.

В повідомленні сказано, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Також противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

Відео дня

В Генштабі зазначають, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За даними Генштабу, протягом доби ворог завдав один ракетний та 31 авіаційний ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктурай", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті станом на 31 серпня - останні новини

Сьогодні, 31 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформувала, що на півдні є певні успіхи на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка, а також є успіхи на Бахмутському напрямку.

Вона зазначила, що Сили оборони України здобувають успіхи у Донецькій та Запорізькій областях і закріплюються на досягнутих рубежах. На сході України тривають активні бойові дії на Лиманському напрямку.

Маляр розповіла, що ворог докладає чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, але безуспішно.

Вона зазначила, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Важкі бої тривають в Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці. За її словами, є певні успіхи, Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

Вас також можуть зацікавити новини: