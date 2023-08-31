Зокрема, українськими військовими були захоплені позиції російських окупантів.

Підрозділи Національної гвардії у взаємодії із Збройними силами України знищили до роти російських загарбників і просунулись на Мелітопольському напрямку.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив тво директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

Зокрема, за його словами, на Мелітопольському напрямку особовий склад штурмових груп бригад "Гвардії наступу" у взаємодії з підрозділами ЗСУ на окремих напрямках мав успіх та просунувся в глибину оборони ворога.

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"Під час проведення наступальних дій гвардійці ліквідували до роти загарбників та захопили їхні позиції, а поблизу Новопрокопівки знищили МТЛБ противника", - сказав Уршалович.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби українські військові мали успіхи в Запорізькій області, зокрема - в напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Наразі сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Також стало відомо, що на південній ділянці фронту за добу українські військові ліквідували понад 40 окупантів та близько 15 одиниць російської техніки й озброєння.

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