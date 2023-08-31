Зокрема, на півдні є певні успіхи на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка, а також є успіхи на Бахмутському напрямку.

Сили оборони України здобувають успіхи у Донецькій та Запорізькій областях і закріплюються на досягнутих рубежах. На сході України тривають активні бойові дії на Лиманському напрямку.

"Зараз ворог докладає чималих зусиль для наступу в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Але безуспішно. Наші оборонці нищать ворога та не дають реалізувати його плани", - повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Крім того, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. "Важкі бої тривають в Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначила заступниця міністра.

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Разом з тим, на південних напрямках триває наступальна операція українських військ. "Є певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка. Зараз наші закріплюються на досягнутих рубежах", - наголосила Маляр.

При цьому, на півночі ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, утримуючи у Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угрупування військ прикриття державного кордону ("Брянськ", "Курськ" та "Бєлгород") з метою сковування українських військ та не допущення їх перекидання у райони активних бойових дій. Ворог продовжує обстріли населених пунктів з території РФ та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням державного кордону України.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, російська окупаційна адміністрація тимчасово захопленої частини Запорізької області повертає мешканців прифронтових населених пунктів з "евакуації", щоб використовувати їх як живий щит під час контрнаступу української армії.

Окупаційну "владу" міста Токмак Запорізької області починають евакуювати через наближення лінії фронту у зв'язку з поступовим просуванням Сил оборони України.

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