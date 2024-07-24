Імовірно, росіяни "почали щось підозрювати", говорить речник ВМС.

В Азовському морі не залишилося військових кораблів російських окупантів. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"В Азовському морі більше нема жодного військового корабля рф. Здається вони почали щось підозрювати", – написав він у Facebook.

Інших подробиць Плетенчук не розкрив.

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Дії окупантів в морі

На думку речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, росіяни не відмовилися від планів щодо домінування у Чорному морі та захопленні українського узбережжя. Проте спроможності реалізувати ці плани – під питанням.

За словами Плетенчука, "у своїх снах вони, звісно, домінують навіть у Світовому океані". Він наголосив, що існування деяких російських об’єктів, у тому числі тих, які забезпечують військову логістику в Криму, а також їхні угруповання в зоні бойових дій на півдні України, – тимчасове явище.

"Тому плани, може, вони й мають, а от з можливостями – біда, якщо навіть вільно не можуть використовувати носії "Калібрів". Повітряна складова – так, на жаль, зараз у них домінує…", – додав речник ВМС ЗСУ.

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