Через українські морські дрони росіяни були змушені відвести більшість своїх кораблів з Криму до Новоросійська.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук вважає, що російські загарбники не відмовилися від планів щодо домінування у Чорному морі та захопленні українського узбережжя, але їхні спроможності – під питанням. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"У своїх снах вони, звісно, домінують навіть у Світовому океані. Там ніхто не спалив документи з грифами (секретні документи – УНІАН), де сказано, що вони втілюють всі свої ідеї. Вони не відмовилися від своїх планів щодо виходу на наше узбережжя та щодо захоплення відповідних регіонів. Скажемо так, стадія прийняття (ситуації – УНІАН) у них ще не настала", - зазначив Плетенчук.

Він уточнив, що не може сказати, що противник готовий вийти з Азово-Чорноморського регіону.

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"У них зараз такий стан, що вони вимушені ховатися на військово-морській базі "Новоросійськ". Як кажуть в Росії, "забиться под шконку". Ну от ця "шконка" їх прикриває поки. Але колеги з СБУ вже офіційно повідомляли: дальність дронів така, що до Новоросійська вони спокійно дістають", - заявив речник.

На думку Плетенчука, існування деяких російських об’єктів, у тому числі тих, які забезпечують військову логістику в Криму, а також їхні угруповання в зоні бойових дій на півдні України, – тимчасове явище.

"Тому плани, може, вони й мають, а от з можливостями – біда, якщо навіть вільно не можуть використовувати носії "Калібрів". Повітряна складова – так, на жаль, зараз у них домінує…" - сказав військовий.

Якою наразі є ситуація у Чорному морі

Сьогодні, 23 липня, речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук заявив, що у Чорному морі після певної перерви зафіксовано одночасно два носії крилатих ракет "Калібр" ЧФ РФ. За його словами, загальний залп становить до 12 одиниць – зазвичай у Чорному морі це одна з основних загроз.

Він додав, що на постійному чергуванні ворог триває авіацію. Противник застосовує її, як для охорони водного району, протидронової боротьби, так і для того, щоб завдати бойового ураження.

Раніше українські спецслужби розповіли, що удосконалені дрони SeaBaby відтепер можуть нести понад 1 тис. кг вибухівки та долати відстань на понад 1 тис. кілометрів. У ВМС ЗСУ зазначили, що тепер вони можуть вражати цілі у будь-якій точці Чорного моря. Це означає, що прихисток для російських кораблів в Новоросійську стає доволі умовним.

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