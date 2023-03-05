Олексій Дмитрашковський зазначив, що росіяни зосередили свої зусилля на Авдіївському напрямку.

Кремль перекинув у Донецьку область 200-ту бригаду Тихоокеанського флоту. Саме їх українські захисники розбили в Харківській області.

"На Донбас повернули 200-ту бригаду Північного флоту. Їй довелося відновлюватися після розгрому в Харківській області", - розповів спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

При цьому він зазначив, що росіяни зосередили свої зусилля на Авдіївському напрямку в районі Красногорівки і Водяного. Крім того, військовий повідомив, що у Волноваху в якості підкріплення увійшов ешелон з Білорусі, його використовують на Вугледарському напрямку.

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Авіація ЗСУ протягом 5 березня завдала 10 ударів щодо зосередження російських військ і техніки. У свою чергу окупанти завдали 23 авіаційних і чотири ракетних удари, здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ. Основний зусилля росіян зосереджені на п'яти напрямках - Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

Представник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитрашковський повідомив, що загарбники намагаються знайти "щілину" між Мар'їнкою та Авдіївкою.

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