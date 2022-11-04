Нерідко "перепис" закінчується обшуком в квартирі та прискіпливим вивченням всіх додатків у мобільному телефоні.

У Енергодарі Запорізької області російські окупанти проводять фактично під силовим примусом "перепис населення".

Як написав у своєму Telegram-каналі міський голова Енергодара Дмитро Орлов, інформація про підвищену активність окупантів надходить від самих енергодарців.

"Вже другий день рашисти та колаборанти з так званої поліції ходять по квартирах, а також зупиняють людей у дворах біля житлових будинків. Інформація про підвищену активність окупантів надходить від самих енергодарців, яким вже довелося взяти участь у "переписі"", - повідомив він.

Орлов зазначає, що окрім паспортних даних та контактних телефонів людей, що залишились в місті, окупанти вимагають також надати дані про родичів, які виїхали.

"Нерідко "перепис" закінчується обшуком в квартирі та прискіпливим вивченням всіх додатків у мобільному телефоні", - додав він.

У зв'язку з цим мер закликав мешканців Енергодару бути максимально обережними.

Війна в Україні: ситуація в Енергодарі

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

3 листопада у НАЕК "Енергоатом" повідомили, що Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена через обстріли російськими окупантами.

У "Енергоатомі" наголосили, що через окупацію станції і втручання представників "Росатому" в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.

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