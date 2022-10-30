Ворожі снаряди влучили в одну з підстанцій.

Більша частина окупованого Енергодара залишилась без світла через провокаційний обстріл міста військами РФ.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз, внаслідок обстрілу рашистами промислової зони, більша частина міста залишилися без світла. Попередньо - влучили в одну з підстанцій", - написав Орлов.

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Він зазначив, що наразі очікується інформація щодо масштабів пошкодження та відновлення електропостачання.

Окупація Енергодару та Запорізької АЕС - що відомо

4 березня російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар.

5 серпня мер Енергодара заявив про провокації окупантів. Він розповів, що відбулися обстріли з боку Запорізької атомної електростанції в напрямку житлових кварталів міста.

Пізніше, 6 вересня, Орлов заявив про численні прильоти в місті, зазначивши, що це продовжуються провокації окупантів.

Крім того, російські окупанти посилюють тиск на персонал Запорізької атомної електростанції та агітують його до співпраці з "Росатомом".

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