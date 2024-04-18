Найгарячіше минулої доби було на Бахмутському, Новопавлівському і Авдіївському напрямках.

Впродовж минулої доби на фронті відбулося майже 90 зіткнень з російськими загарбниками.

"Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень", - йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

За даними Генштабу, загалом, ворог завдав 4 ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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У зведенні сказано, що на Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував українські позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області.

Також, на Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

Крім того, на Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Разом з тим, на Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 19 атак в районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Новоукраїнка Донецької області.

Водночас, на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, 5 разів атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області.

При цьому, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські загарбники здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ.

Як зазначають у Генштабі, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника", - йдеться у зведенні.

Крім того, українськими підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів та 1 іншому важливому об’єкту противника.

Наступ РФ влітку - що відомо

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що вже у червні Росія може почати великий наступ, щоб спробувати захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Після цього росіяни зосередяться на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки та їхніх наслідках.

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