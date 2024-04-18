Мета атак по РФ полягає в тому, щоб показати, що Путін не може захистити населення від перенесення війни на територію Росії, пояснив керівник розвідки.

Вже у червні Росія може почати великий наступ, щоб спробувати захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Після цього росіяни зосередяться на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки та їхніх наслідках, вважає очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"До інавгурації американського президента вони намагатимуться захопити якомога більше територій Донецької та Луганської областей", – сказав він в інтервʼю The Washington Post, зазначивши, що РФ може сподіватися, що Дональд Трамп в разі перемоги "ратифікує їхні досягнення".

Зазначається, що Україна також планує нові транскордонні атаки з боку російських добровольців, які діють всередині РФ за підтримки ГУР. Крім того, готуються нові операції із застосуванням безпілотників.

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"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, наприклад, військову промисловість... критично важливі військові цілі, їхні аеродроми, їхні командно-диспетчерські пункти", – пояснив Буданов.

За його словами, мета таких атак полягає в тому, щоб показати, що російський диктатор Володимир Путін не може захистити населення від перенесення війни на територію Росії.

"Коли ти сидиш, скажімо, в Петербурзі, і дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримаєш її. Але люди починають нервувати, коли якийсь об’єкт [атакують] біля їхнього будинку", – додав начальник ГУР.

Він також продемонстрував зображення, на яких жителі російського Бєлгорода оглядають пошкодження місцевих будівель. За його словами, більшу частину руйнувань спричинили російські зенітні ракети С-300, випущені по українських безпілотниках.

"Насправді шкода, завдана цими [зенітними] ракетами, набагато більша, ніж шкода, яку потенційно може завдати безпілотник", – резюмував Буданов.

Атаки по обʼєктах в РФ та на окупованих територіях: останні новини

У ЗМІ повідомляли, що 17 квітня дрони-камікадзе ЗСУ вдруге атакували російський військовий об'єкт, який знаходиться у Мордовії. Зазначалося, що там працює загоризонтна радіолокаційна станція під позначенням 29Б6 "Контейнер", яка має дальність виявлення повітряних цілей до 3 тисяч кілометрів.

Крім того, вночі 17 квітня пролунали потужні вибухи на аеродромі в окупованому Джанкої (Крим). "Атеш" повідомив про знищення ворожого комплексу С-400 та складів з ракетами. Крім того, там заявили про серйозне ураження сил ПКС РФ у районі командного пункту.

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