Найнапруженішою ситуація залишається на Покровському напрямку, де триває вісім бойових зіткнень.

На Харківському напрямку від початку доби Збройні сили України відбивали дві атаки російських окупантів в районі села Липці. Всього відбулося 28 бойових зіткнень.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, у ніч на 29 травня окупанти атакували Україну 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed з території Росії, з району Приморсько-Ахтарськ. В результаті протиповітряного бою було збито 13 "шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Зауважується, що сьогодні відбулося вже 28 бойових зіткнень. Окупанти здійснили шість авіаударів із застосуванням 10 керованих авіаційних бомб, 476 обстрілів позицій українських військ. Також російські терористи застосували для ударів 46 дронів-камікадзе.

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"На Харківському напрямку від початку доби наші війська відбивали дві атаки противника у районі Липців. Одне з боєзіткнень триває. Втрати російських окупантів уточнюються. Підрозділи наших військ проводять заходи з укріплення оборони", - йдеться у повідомленні.

За уточненими даними, за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 195 осіб. Також знищено танк окупантів, сім артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 13 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено було два танки, три артилерійські системи, вісім автомобілів та чотири одиниці спецтехніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби було відбито атаку в районі Степової Новоселівки, ще одне бойове зіткнення триває біля Петропавлівки.

На Сіверському напрямку одну атаку російських загарбників українські воїни відбили неподалік села Виїмка.

"На Краматорському напрямку від початку доби противник уже два рази намагався витіснити наших воїнів з позицій. Штурмові дії ворог безуспішно проводив у районах Іванівського та Кліщіївки", - розповіли у Генштабі.

Зауважується, що як і минулої доби, найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку.

"Зараз там триває вісім бойових зіткнень. Із найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новоселівки Першої. Ще два ворожі штурми відбито, зокрема, в районі Яснобродівки. Сили оборони проводять заходи стабілізації обстановки на даному напрямку", - йдеться у повідомленні.

За уточненими даними за минулу добу на Покровському напрямку російський агресор втратив 394 особи. Також було знищено 15 бойових броньованих машин, п’ять автомобілів та три ворожих склади. Крім того, пошкоджено ворожий танк, шість бойових броньованих машин та девʼять артсистем.

"На Курахівському напрямку одну атаку неподалік Красногорвіки вже відбито. Противник успіху не мав. Втрати загарбників уточнюються. Від початку доби на Времівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Малих Щербаків", - повідомили у Генштабі і додали, що на Придніпровському напрямку ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Українські війська укріплюють рубежі та у готовності дати відсіч ворогу.

Бої за Липці - останні новини

Олександр Букатар з позивним "Білий", командир 3-го батальйону оперативного призначення бригади "Спартан", пояснив, чому село Липці у Харківській області має важливе значення для російських окупантів.

За словами бійця, Липці розташовані на відстані артилерійського пострілу до Харкова, а висоти, які є у Липцях, дали б російським окупантам контролювати значну частину міста.

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