Окупанти знищують на своєму шляху всю забудову і цивільну інфраструктуру.

Російські окупанти атакують Харківщину ракетними та бомбовими авіаційними ударами, зокрема, бомбами ФАБ-500. Крім керованих авіабомб, в останні дні вони почали знищувати Вовчанськ важкими вогнеметними системами ТОС2 "Сонцепьок".

В ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що росіяни почали використовувати по місту не тільки керовані авіаційні бомби, але й термобаричні боєприпаси. Попри все, просунутися в районі Вовчанська окупантам не вдається, вони повністю зав’язли у вуличних боях.

"Від початку доби на Вовчанськ скинули шість авіабомб. Окупаційна армія продовжує штурмувати місто, не полишає спроб закріпитись в місті піхотними підрозділами для того, щоб перевести якраз у вуличні бої. Більшу частину міста контролюють українські Сили оборони. Наземні штурми ворог поєднує з авіаційними ударами, щоб досягти успіху. Також по Вовчанську ворог застосовує важкі вогнеметні системи ТОС2 "Сонцепьок". Завдає ударів по місту термобаричними боєприпасами, знищуючи на своєму шляху забудову і цивільну інфраструктуру", - акцентував він.

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На уточнююче питання, чи намагається РФ вводити в бій на Харківському напрямку свої резерви, Волошин відповів, що "ця інформація в прерогативі Головного управління розвідкі".

"Є вже інформація, що на підтримку своїх дій ворогнамагається здійснювати переміщення мотострілецьких підрозділів, які належать до 44-го армійського корпусу. Звісно, що з інших напрямків окупанти можуть підтягувати сили і засоби, щоб намагатись насичувати свої підрозділи військовослужбовцями, але Сили оборони їх всіх активно знищують", - підкреслив він.

Волошин зазначив, що тактика має відмінності на різних напрямках фронту, але в основному окупанти намагаються прорватись штурмовими підрозділами за підтримки техніки.

"Спочатку посилають штурмові групи вперед. Ці групи намагаються заходити і заїжджати як на малій легкоброньованій техніці, так і на гольф-карах, баггі, кросових мотоциклах. Якщо групи добралися до своєї цілі, то намагаються закріпитися. Якщо не вдалося, то це для них "квиток в один кінець" і вони там залишаються, бо наші військовослужбовці Сил оборони їх знищують",- акцентував він.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в оперативному зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що цієї доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення з російськими військами.

Окупанти концентрували свої зусилля у Харківській області, штурмуючи наші позиції на Куп’янському напрямку. У районах Петропавлівки, Степового, Новоєгорівки та Невського продовжуються бої.

В Інституті вивчення війни повідомляли, що українським захисникам вдалося досягти незначних просувань на північ від Харкова в напрямку села Липці.

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