За добу відбулося майже сотня бойових зіткнень.

Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України в Facebook, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на інщі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

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На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак ворога східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, Сили оборони успішно відбили 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької. Тут наші захисники успішно відбили 13 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника західніше Новопокровки та південіше Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Нічна атака на Україну - головні новини

У ніч на 16 грудня російські окупанти знову атакували сплячі міста України. Після оголошення повітряної тривоги в ряді областей та у передмісті Києва прозвучали вибухи.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, загарбники повернулися до тактики зразка травня 2023 року. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі.

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