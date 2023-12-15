Протягом доби зафіксовано активізацію ворожої тактичної авіації.

На півдні російські окупанти вдаються до штурмів, але отримують відсіч українських захисників. Як повідомляє прес-служба оперативного командування "Південь", ворог зміцнює свої позиції та підтягує резерви.

"Він веде спостереження, не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами та застосовує дрони різного типу: як розвідувальні, так і ударні. Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра, завдаючи вогневого ураження противнику, який час від часу вдається до штурмових дій, але отримує гідну відсіч", - розповіли у пресслужбі.

За минулу добу на лівобережжі ліквідовано 24 окупанти, знищено гармату, три одиниці автобронетехніки та два спостережні пункти.

Відео дня

Водночас протягом доби (з 7.00 до 7.00) зафіксовано активізацію ворожої тактичної авіації. Зокрема, на тлі покращення погодних умов, ворог завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням ракети X-31П та 25 керованих авіабомб в напрямку населених пунктів Наддніпрянське, Дар'ївка, Придніпровське і Кринки Херсонської області. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Також ворог посилює артилерійський тиск – кількість обстрілів побільшала. За минулу добу 6 разів окупанти вдарили по Херсону, також обстріляно Антонівку, Чорнобаївку, Степанівку, Станіслав, Тягинку на Херсонщині та Очаків на Миколаївщині. Під час артилерійського обстрілу населених пунктів поранено двоє цивільних, пошкоджено адмінбудівлю, три багатоповерхових будинки, з десяток приватних будинків, прилеглі лінії електромережі та газопостачання.

Окрім того, на населені пункти правобережної Херсонщини ворог скинув вибухівку з 11-ти FPV-дронів.

За даними пресслужби, зараз у Чорному морі чергують чотири російські кораблі, ще один – в Азовському морі. Ці бойові одиниці противника намагаються перебувати ближче до Новоросійська. Ракетоносії - в пунктах базування.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, в останні три дні російські окупанти намагаються здійснювати посилені штурми на Донеччині. Йдеться за близько 80 штурмових дій щодобово, які здійснюють групи складом до 20 людей. Діють вони, зокрема, за підтримки бронетехніки. Водночас в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" минулої доби російські загарбники завдали 15 авіаударів, провели 76 бойових зіткнень та здійснили 631 артобстріл. Українські захисники тримають оборону, загальні втрати ворога минулої доби склали 414 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: