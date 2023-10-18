Загалом за добу відбулося 69 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

Близько 50 атак ворог провів минулої доби зокрема тільки на трьох напрямках: Куп’янському, Мар’їнському та Шахтарському. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

За інфрмацією Генерального штаб ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 9 атак біля Надії Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Тут відбито 5 атак ворога.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 20 атак окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а також 2 атаки південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилам противника", - зазначає Генштаб.

Згідно з повідомленням, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх південніше Роботиного Запорізької області.

"Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - зауважує Генштаб.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Ситуація на фронті станом на 18 жовтня - головні новини

В Інституті вивчення війни (ISW) прогнозують зміни на полі через передачу Україні американських далекобійних ракет ATACMS. Експерти зазначають, що тепер загарбникам доведеться адаптувати принципи використання авіації та складів з урахуванням протистояння новій зброї в руках ЗСУ.

Зокрема минулої доби окупанти поскаржились на потужну атаку ЗСУ по аеродромах окупованих Бердянську та Луганську. Вони стверджували, що Україна скористалась ракетами ATACMS. Вдень Сили спеціальних операції Збройних сил України розповіли, що провели операцію під назвою DRAGONFLY, під час якої знищили дев'ять вертольотів, спецтехніку, пускову установку ППО і склад боєприпасів ворога.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський підтвердив перше використання далекобійних ракет ATACMS.

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