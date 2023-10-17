Уражено п'ять пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та озброєння російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили п'ять пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника", – йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі зазначили, що з початку доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та шість "шахедів".

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Протягом доби російські окупанти атакували на шести напрямках ділянки фронту. Зокрема, на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках. Тільки на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога. Також ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації на Авдіївському напрямку.

Крім того, вночі було завдано удару по аеродрому у тимчасово окупованому Бердянську, де знаходилися російські вертольоти. ЗМІ писали, що українські воїни вперше вдарили по окупантах далекобійними ракетами ATACMS.

Згодом президент Зеленський підтвердив отримання цих ракет від США. Він наголосив, що вони добре себе показали.

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