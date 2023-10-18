Аналітики вже порівняли передачу далекобійних ракет з постачанням РСЗВ HIMARS.

Наявність у України далекобійних американських ракет ATACMS може значно вплинути на ситуацію на полі бою. Тепер загарбникам доведеться адаптувати принципи використання авіації та складів з урахуванням протистояння новій зброї в руках ЗСУ.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили у звіті, що удари України по аеродромах на окупованих територіях змусять російське командування розосередити авіаційні засоби та відвести частину літаків далі від лінії фронту.

Зазначається, що використання авіації з аеродрому в Бердянську, по якому раніше завдали удару ЗСУ, дозволяло ворогу стримувати український контрнаступ в Запорізькій області.

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Російські військові блогери вже порівняли передачу нових ракет з постачанням РСЗВ HIMARS. Тоді це дозволило знищити скупчення ворожої авіації в Чорнобаївці і противнику довелося адаптуватися до нових умов. Після ударів HIMARS російські склади були заховані далі в тил та розосереджені. Зараз на них чекає схожа ситуація.

"Імовірне розосередження російської авіації на аеродромах окупованої території України та передислокація авіаційних засобів далі від лінії фронту, ймовірно, порушить підтримку російською авіацією оборонних зусиль і локальних наступальних операцій", - пояснюють в ISW.

Це буде особливо важливим для російських гвинтокрилів, які діяли на відносно невеликих ділянках лінії фронту протягом тривалого періоду часу. Вони допомагали стримувати загарбникам наступаючі механізовані українські сили на початку контрнаступу в червні та липні 2023 року.

"ATACMS, ймовірно, поставить перед російськими військами подібний виклик, і російські війська можуть або зосередитися на укріпленні існуючих складів, або створити ще більш розосереджену і, отже, надмірно розширену систему логістики боєприпасів", - підсумували аналітики.

Україна отримала ATACMS: що відомо

Минулої доби окупанти поскаржились на потужну атаку ЗСУ по аеродромах окупованих Бердянську та Луганську. Вони стверджували, що Україна скористалась ракетами ATACMS.

Вдень Сили спеціальних операції Збройних сил України розповіли, що провели операцію під назвою DRAGONFLY, під час якої знищили дев'ять вертольотів, спецтехніку, пускову установку ППО і склад боєприпасів ворога.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський підтвердив перше використання далекобійних ракет ATACMS.

Пізніше головнокомандувач Збройними силами, генерал Валерій Залужний показав перші пуски в Україні американських ракет ATACMS великої дальності. У Повітряних силах ЗСУ анонсували, що окупанти будуть переміщати свою техніку як це було зі стратегічною авіацією, коли відбулась "бавовна" на аеродромах в РФ.

У Росії, традиційно, відреагували істерикою - назвали передачу Україні американських ракет ATACMS "грубою помилкою", пригрозивши "найсерйознішими" наслідками.

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