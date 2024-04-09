Під артилерійським вогнем росіян знаходилося близько 120 українських населених пунктів.

Російські окупанти продовжують вести штормові дії на лінії фронту. Загалом протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

У Генеральному штабі Збройних сил України у Facebook повідомили, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати українську оборону.

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На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито шість атак в районі населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог два рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, окупанти здійснили шість безуспішних атак позицій наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Удари ворога

Росіяни завдали чотири ракетних та 97 авіаційних ударів, а також здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля Сумської області та місто Суми; Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук Харківської області; Стельмахівка, Макіївка та Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Іванівське, Роздолівка, Костянтинівка, Велика Новосілка, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Очеретине, Нетайлове, Семенівка, Мемрик, Новокалинове, Красногорівка, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Олександропіль, Водяне, Урожайне, Парасковіївка, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьом зенітно-ракетних комплексах та семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено засіб протиповітряної оборони, дві станції РЕБ та два райони зосередження особового складу ворога.

Ситуація на фронті - останні новини

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що росіяни спробують прорвати оборону ЗСУ на одному-двох напрямках.

При цьому у вечірньому зверненні Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень. Українські захисники відбили спробу російських загарбників прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку.

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