Українські захисники продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка.

Сили оборони України цієї доби відбили спробу російських загарбників прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби зафіксовано 48 бойових зіткнень", - сказано у зведенні.

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При цьому, загалом, ворог завдав 3 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка та Котлярівка Харківської області.

Також, на Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Терни, Торське Донецької області.

Крім того, на Бахмутському напрямку противник здійснив 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське, Роздолівка та Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Білогорівка Луганської області; Богданівка, Калинівка, Часів Яр та Кліщіївка Донецької області.

Разом з тим, на Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 2 атаки в районі населеного пункту Бердичі Донецької області, де ворог намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Очеретине, Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.

Водночас, на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону українських військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Водяне та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка та Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції українських захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка та Лобкове Запорізької області.

Також, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, противник здійснив 3 безуспішні атаки позицій українських військ. Ворожих обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Микільське, Тягинка, Берислав Херсонської області та місто Херсон.

Окремо сказано, що протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Українськими підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ та 2 районах зосередження особового складу ворога.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що російські загарбники спробують прорвати оборону ЗСУ на одному-двох напрямках. Росіяни будуть розраховувати на активне застосування авіації та скидання керованих авіабомб та велику концентрацію сил.

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