Наразі спостерігається максимальний рівень інтеграції безпекового і оборонного сектору Білорусі і Росії.

Залучення білоруських сухопутних військ до війни проти України залишається блакитною мрією російського диктатора Володимира Путіна.

"Блакитною мрією Путіна залишається залучення білоруської армії до наземних операцій на боці російських окупантів проти України. Але, тим не менше, за увесь час повномаштабного вторгнення, попри прямі і непрямі умовляння, тиск, Путін цього не досяг. І зараз ситуація, наразі, не змінилася", - сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час прес-конференції.

Він сказав, що водночас, тривають різного роду навчання і взаємодія.

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"Мова йде про так звану союзну державу. Про максимальний рівень інтеграції безпекового і оборонного сектору. Це залишається і буде залишатись. Ці навчання відомі. Вони, певною мірою, носять пропагандистський характер", - додав Юсов.

Представник ГУР уточнив, що взаємодія між Росією і Білоруссю.

"У секторі безпеки фіксувалась передача озброєнь, техніки, боєкомплектів. Це усе було. Але наземна сухопутна армія Білорусі не залучалась і наразі не залучається до війни проти України", - нвголосив Юсов.

При цьому, він сказав, що це не привід розслаблятись.

"Ми, звичайно, відстежуємо ситуацію на кордоні. І що стосується у цілому білоруського напрямку, але, поки що, ситуація, незмінна. Усе інше - це щоб привертати увагу і перебільшувати або акцентувати: що точно відомо, завтра нападуть з Білорусі. Це неодноразово ми проходили і з цим стикались", - відзначив Юсов.

Він радить звертати увагу на офіційні джерела та офіційні повідомлення. Також Юсов сказав, що ймовірність нової хвилі мобілізації в РФ існує.

"Але, швидше за все, вже після так званих виборів президента РФ", - розповів Юсов.

За його інформацією, наразі в РФ продовжуються сталі мобілізаційні заходи. Це стосується рекрутингу та примусового підписання контрактів, залучення в інший спосіб міжнародних найманців та ув'язнених.

Окрім того, він сказав, що загроза передачі Іраном балістичних ракет в Росію існує.

"ВПК держави-агресора не справляється з планами і в них є брак. Є брак БПЛА, снарядів для артилерійських систем, і в тому числі ракетного озброєння, і зокрема, балістики. Вони намагаються це шукати у світі. І країни, у принципі, відомі. І чи є загроза? Загроза є. Запити такі були і спроби протягом 2023 року. Поки що не зафіксовано передачу і застосування. Але, звичайно, це те, що відстежує Україна й наші партнери", - розповів Юсов.

Загроза з Білорусі - останні новини

Білоруські військовослужбовці пройдуть навчання на території Російської Федерації. У ході занять "акцент буде зроблено на досвід, набутий збройними силами Росії під час проведення спеціальної військової операції".

У свою чергу екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що білоруські військові навряд чи вступлять у війну проти України після навчань з росіянами. Диктатор Олександр Лукашенко хитрий та вміє "петляти".

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