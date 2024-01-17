Поки не зрозуміло, як нова доктрина застосовується щодо тактичної ядерної зброї.

Білорусь включила пункт про використання тактичної ядерної зброї до своєї нової військової доктрини. На думку американських аналітиків з Інституту вивчення війни, це зроблено, щоб відобразити розміщення Росією цього виду озброєння в країні у 2023 році.

Як повідомляється у звіті ISW, це вперше, коли проект нової військової доктрини Білорусі передбачає застосування російської тактичної ядерної зброї.

За словами експертів, поки неясні особливості того, як нова доктрина застосовується щодо тактичної ядерної зброї. Аналітики не виявили жодних ознак того, що Росія чи Білорусь прагнуть ядерної ескалації, і продовжують вважати, що застосування ядерної зброї Росією чи Білоруссю залишається малоймовірним.

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Російська ядерка у Білорусі

Як писав УНІАН, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін оголосив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі на особисте прохання білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Згодом він уточнив, що розміщення ядерної зброї у Білорусі "йде за планом".

Наприкінці серпня президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що Росія перекидає ядерну зброю малої дальності в Білорусь.

Нещодавно WSJ писав, що Росія розгортає ядерну зброю в Білорусі поруч із кордонами НАТО.

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