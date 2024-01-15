Після навчання вони як інструктори передаватимуть отриманий досвід підрозділам ЗС країни.

Білоруські військовослужбовці пройдуть навчання на території Російської Федерації. Про це повідомляє міністерство оборони республіки і публікує відповідне відео.

Зазначається, що у ході занять "акцент буде зроблено на досвід, набутий збройними силами Росії під час проведення спеціальної військової операції".

"Після завершення навчання білоруські військові як інструктори з найскладніших предметів бойової підготовки передаватимуть отриманий досвід підрозділам збройних сил Республіки Білорусь", - додали в оборонному відомстві цієї країни.

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Депортовані українські діти у Білорусі проходять "тренінги" з військовими. Так, 35 дітей з міста Антрацит на сході України, яке Росія окупувала з 2014 року, були відправлені до Могильова, де їх навчали "як поводитися в екстремальних ситуаціях" під час навчань з білоруськими військовими.

Також УНІАН повідомляв, що аналітики Інституту вивчення війнирозкрили "секретну" роботу "вагнерівців" у Білорусі. Зазначається, що невстановлена кількість найманців ПВК продовжує працювати з особовим складом загонів спеціального призначення МВС Білорусі "Торнадо", "Шторм" та "Тайфун".

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