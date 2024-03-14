За словами Андрія Юсова, заява глави "Ростелекому" "дуже смішна і дивна".

Заява голови "Ростелекома" Михайла Осеєвського про те, що Росія воює з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України (ГУР) – дуже смішна і дивна. Про це у коментарі 24 Каналу сказав представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, Росія веде не лише кібервійну, а й геноцидну війну, і воює не тільки проти ГУР, а проти держави Україна. При цьому завданням Сил оборони України залишається захист від російської агресії.

"Воює Росія не тільки проти України, а й проти цивілізованого світу та зі здоровим глуздом", – підкреслив Юсов.

Він також зазначив, що жодних цифрових інструментів, які забезпечують чесні вибори у путінській Росії просто не існує, з іншого боку це визнання ефективної роботи кіберфахівців та всіх, хто їм допомагає у ГУР та у Міноборони України.

Як відомо, днями голова "Ростелекома" Михайло Осеєвський заявив, що Росія нібито веде кібервійну з Головним управлінням розвідки Міноборони України. При цьому, за його словами, напередодні виборів в РФ "ми перебуваємо у стані війни з Головним управлінням розвідки України, яке вже протягом цілої низки часу намагається зруйнувати всю інфраструктуру, створену для виборів".

Вибори президента РФ - останні новини

Україна зробила жорстку заяву про "вибори" Путіна. В МЗС зазначили, що примусове залучення росіянами мільйонів українців на окупованих українських територіях та депортованих до РФ з метою імітації "виборів" є незаконним.

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що триваюча в РФ кампанія з імітації виборів президента, яку російська влада здійснює на тимчасово окупованих частинах території України, "демонструє подальше зухвале нехтування Російською Федерацією нормами та принципами міжнародного права".

Вас також можуть зацікавити новини: