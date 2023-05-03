Ворог перемістив більшість бойових кораблів із Севастополя на територію РФ, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення на території тимчасово окупованого Криму.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники готуються до кругової оборони та ведення бойових дій, а в Криму обладнують позиції, щоб захистити військові об'єкти.

За словами заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Вадима Скібіцького, в Маріуполі окупанти готуються до кругової оборони та активно відновлюють необхідну для ведення бойових дій інфраструктуру, зокрема портову, а на території Криму зміцнює свої спроможності український рух спротиву. Його активність разом з ударами по кримських військових об’єктах справляє на росіян гнітюче враження.

"Ми бачимо, що росіяни бояться. Та ж сама база в Севастополі та інші військові об’єкти зараз потужно охороняються, окупанти обладнують позиції, щоб захистити від будь-яких атак проти цієї інфраструктури", - зазначив він.

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За словами Скібіцького, ворог перемістив більшість бойових кораблів із Севастополя на територію РФ, зокрема до Новоросійська, щоб уникнути їхнього знищення на території тимчасово окупованого Криму.

Він також поінформував, що до осені 2022 року російські окупанти не приділяли особливої уваги обороні Криму, проте після успіху української армії на Харківщині, Херсонщині, а також удари по військових об’єктах та дії нашого руху спротиву на території Криму змусили загарбників "взятися за голову": зводити укріплення, зміцнювати узбережжя тощо.

Скібіцький також пояснив, від чого буде залежати звільнення Криму від російських загарбників.

"Все залежатиме від того, як буде спланована наша операція зі звільнення Криму. По-друге, який буде моральний стан російських військовослужбовців. Якщо там буде паніка і всі почнуть тікати, то можливий "жест доброї волі". Але це не буде дуже просто, тому що вони вважають Крим останньою фортецею і будуть намагатися захищати півострів до кінця", — зазначив представник розвідки.

Росіяни готуються оборонятися - останні новини

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що окупанти терміново упорядковують поромну переправу між тимчасово окупованим Кримом і територією РФ.

Також колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер зазначив, що Крим є дуже важливий для майбутньої безпеки України, оскільки буде дуже складно забезпечити безпеку на морі без контролю над півостровом.

Крім того, на узбережжя Азову та в села на північ від Маріуполя прибули чергові підрозділи окупантів на зміну тих, кого було перекинуто в бік Вугледара. При цьому загальна чисельність ворожої військової присутності зберігається на рівні 25-30 тисяч окупантів разом з гарнізоном Маріуполя. Російські загарбники поновили тренування на полігонах в Мангушському районі з використанням артилерії і танків.

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