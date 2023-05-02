Армія РФ знесла "під нуль" інфраструктуру міста, однак це не бентежить російського диктатора.

Російський президент Володимир Путін відзначився цинічним відкриттям трамвайного руху у тимчасово окупованому Маріуполі, який армія РФ "зносила в нуль" протягом багатьох місяців.

Відповідну "церемонію відкриття" диктатор провів по відеозв'язку в парі з губернатором Петербурга Олександром Бєгловим, повідомили пропагандистські ЗМІ РФ.

Путін на тлі кадрів з пенсіонерами заявив, що в Маріуполі вже є "зримі" результати роботи Росії: "Нам слід ще багато чого зробити для відновлення нормальної життєдіяльності та відбудови", - запинаючись сказав президент РФ.

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Зазначимо, що 1 червня влада РФ оголосила, що Маріуполь та Петербург є "містами-побратимами". Це пояснює присутність Бєглова на сьогоднішньому "торжестві".

Росія перетворила 90% територій Маріуполя на руїну

Нагадаємо, що 30 квітня президент України Володимир Зеленський показав сумні кадри того, на що перетворив український Маріуполь ворог за понад рік окупації.

Він зазначив, що 90% територій міста непридатні для життя: в Маріуполі практично не залишилося цілих будинків та інфраструктури. Російські терористи зробили все, щоб "вбити" місто.

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