Окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ЗСУ.

Російські окупанти терміново упорядковують поромну переправу між тимчасово окупованим Кримом та територією РФ.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook, зазначивши при цьому, що рішення уряду країни-агресора щодо поромної переправи є черговим серйозним сигналом для майже 1 мільйона громадян РФ, які незаконно оселилися в окупованому Криму.

"Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ЗСУ, і тому терміново упорядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією РФ. Інша справа, чи вистачить їм передбачених для курсування шість поромів для того, щоб встигнути евакуювати деморалізовані війська, які будуть замкнені на півострові", - зазначив він.

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"Отже, громадяни Росії, які вирішили, що вони можуть оселитися на вкраденій чужій території: не сподівайтеся на пороми - їх буде лише шість штук, які не зможуть евакуювати навіть всіх військових російської окупаційної армії. Тому, чим раніше ви добровільно злишите Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли почнеться звільнення Криму Збройними силами України. Тому що нема чого зазіхати на чужі землі", - звернувся глава Меджлісу до окупантів.

Ситуація в Криму

У ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з пальним окупантів у Козачій бухті, що в Севастополі. Виникла пожежа, площа якої була майже 1000 кв. м.

За інформацією Генштабу Збройних сил України, в результаті масштабної пожежі вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною місткістю близько 40 тисяч тонн. У зв'язку з цим містом поширилися панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об'єктів.

Також У Генштабі пояснили, що ця нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що підрив нафтобази в Криму - це елемент підготовки до масштабного наступу ЗСУ.

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