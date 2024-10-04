Росіяни вже навряд чи досягнуть оперативно значущих успіхів, вважають аналітики.

Російський наступ на сході, найімовірніше, завершиться найближчими місяцями або навіть тижнями, однак російські сили все ще можуть продовжувати наступальні операції в набагато нижчому темпі. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, російський наступ, що розпочався восени 2023 року, призводить до поступових тактичних успіхів Росії на окремих ділянках фронту, проте оперативно значущих успіхів росіяни навряд чи досягнуть:

"Російські сили не мають у своєму розпорядженні достатніх людських і матеріальних ресурсів, щоб продовжувати інтенсивні наступальні дії нескінченно, і поточні наступальні операції Росії на сході України, ймовірно, завершаться найближчими місяцями чи тижнями".

Аналітики нагадують, що російські війська захопили Вугледар на Донеччині, і, хоча це дасть їм змогу зайняти вигіднішу тактичну позицію, все ж таки не змінить докорінно оперативну ситуацію на цій ділянці фронту.

"Російські наступальні операції, що переслідують оперативно значущі цілі, як-от захоплення Часового Яру або витіснення українських сил зі східного берега річки Оскіл, або застопорилися, або призводять до надто повільних та незначних успіхів", - підкреслюється у звіті.

Водночас, вважають в ISW, російські сили, найімовірніше, продовжать знижувати наступальну активність на менш пріоритетних ділянках, аніж робитимуть це рівномірно по всій лінії фронту:

"Російські сили можуть продовжувати наступ у набагато нижчому темпі на всій території України, сподіваючись, що постійний наступальний тиск не дасть змоги українським силам накопичити живу силу і ресурси, необхідні для перехоплення ініціативи", - підсумовують аналітики.

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2 жовтня українські війська були виведені з Вугледара з метою збереження особового складу та бойової техніки, а також для того, щоб "зайняти позиції для подальших дій".

Як зазначав військовий експерт Іван Ступак, російські окупанти хочуть розірвати Донецьку область на дві частини - умовну північ і умовний південь.

Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко повідомляв, що на півдні та сході України російська армія зосередила півмільйона своїх військових. Їхня мета - максимально захопити територію Донецької області, а також впритул наблизитися до таких обласних центрів, як Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків.

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