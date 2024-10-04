За його досвідом, дощі та сніг, ускладнять для противника застосування БпЛА та техніки для доставки особового складу на передові позиції.

В районі відповідальності бригади "Рубіж" на Лиманському і Сіверському напрямках ворог продовжує щоденні штурми, але, враховуючи фактор міжсезоння, активніше залучає бронетехніку, щоб пришвидшити доставку своєї піхоти на поле бою. Про це розповів в етері телемарафону офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Національної гвардії України Дмитро Кожубенко.

"Противник розуміє, скоро почнуться дощі, земля на Донбасі розм’якне і штурмувати за допомогою техніки буде неможливо. Тому, зараз доволі активно на деяких напрямках вони включають бронетехніку, на якій доставляють свою піхоту. В принципі складно, але відбиваємось", - акцентував Кожубенко.

Офіцер зазначив, що зміна сезону - дощі, а потім сніг ускладнять для противника застосування безпілотної авіації за рахунок опадів. Також, через важку прохідність доріг, фактор погоди позначиться на можливості застосування бронетехніки або техніки для доставки особового складу на передові позиції.

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Водночас, на думку військового, погіршення погодних умов у холодний осінньо-зимовий час не здатне призвести до певного уповільнення дій з боку противника. Кожубенко підкреслив:

"Можливо, єдине, що сповільниться, те що їхня піхота, не так швидко буде діставатися до наших передових позицій. Якщо вона буде діставатися. Я сумніваюсь, що противник полишить спроби взагалі таких штурмів. Вони будуть продовжуватись, будуть безкінечним, допоки в них не закінчиться їхнє "штурмове м’ясо". Але, нажаль, в них його дуже багато. Тому, розраховувати на те, що його не стане - не варто".

За словами військового, для протиснення української оброни росіяни зараз активно використовують швидкомобілізованих, тому що військових з бойовим досвідом в їх бойових порядках стає все менше.

"Саме мобілізовані - це основний ресурс. Якщо ми своїх мобілізованих підготовлюємо, то я знаю випадки, коли потрапляли окупанти в полон, то в них час підготовки два-три тижні. І їх відправляли штурмувати наші позиції. Сумніваюсь, що це у них виправилось, враховуючи, що у противника відкрився фронт на Курщині. Тому, у ворога є багато підрозділів, які необхідно поповнювати, а поповнювати вони їх можуть тільки за рахунок мобілізованих ненавчених", - зазначив він.

Офіцер додав, що в районі оборони бригади "Рубіж" інколи росіяни залучають до своїх штурмів більш підготовлений особовий склад або відправляють на напрямок тих бійців, що мають якусь провину.

"Периодично, якщо противник десь закріпляється, то туди можуть відправити групу, як вони називають - "закрепу". Це або ті, хто відмовився виконувати бойове завдання - їх під загрозою фізичної розправи туди відправляють. Або це більше-менш підготовлений склад, морально стійкий відносно відмовників. Я не бачив, щоб вони відправляли на відбиті позиції дуже підготовлених. Я бачив, коли вони підготовлених відправляли на штурми. А на "закрепи" відправляють таких, хто не хоче штурмувати", - розповів він.

Кожубенко зазначив, що в останній час полонені російські окупанти є, але "їх не так багато як хотілося би". Військовий акцентував:

"Тому що, більшість з них віддають перевагу смерті. Тим не менше, всі полонені, які були захоплені, розповідають, що єдина їхня ціль - це гроші".

Він додав, що морально-психологічний стан у військових армії РФ залежить від того, який це підрозділ.

"Якщо це мобілізований, то він звичайно низький. Багато хто виконує завдання під загрозою розправи. Але, який би не був в них морально-психологічний стан, вони йдуть вперед або гинуть", - резюмував Кожубенко.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти хочуть розірвати Донецьку область на дві частини - умовну північ та умовний південь, таку думку висловив військовий експерт Іван Ступак. Він вважає, що для запланованої Росією повної окупації Донеччини, противник хоче розрізати українські сили в Донецької області.

2 жовтня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що з міста Вугледар Донецької області були виведені українські підрозділи з метою збереження особового складу та бойової техніки, а також для того, щоб "зайняти позиції для подальших дій".

За словами заступника командира штурмового полку "Сафарі" бригади "Лють" Богдана Кушніра, у РФ завжди вистачатиме фізичного ресурсу, щоб тиснути на Україну хоча б на одній ділянці фронту.

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