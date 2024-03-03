"Затишшя" настало після збиття чергового Су-34 окупаційних військ РФ.

Уже кілька годин на сході України не спостерігають російських літаків. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Ще о 19:00 він продемонстрував карту сходу України, де не фіксувалися ворожі літаки. Тоді Олещук наголосив, що "це і є результат роботи Повітряних сил".

О 22:39 Олещук опублікував нове фото.

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"Поки що без змін, на півдні ще ширяють ворожі безпілотники, а на сході – все чисто!" – написав він у своєму телеграм-каналі.

Варто зазначити, що "затишшя" настало після збиття чергового Су-34 окупаційних військ РФ.

Збиття російських літаків

За останні два тижні українські захисники збили понад 10 ворожих літаків, серед яких Су-34, Су-35 і один із небагатьох А-50. Останній був збитий над Азовським морем і впав на території РФ. Відомо, що всі члени екіпажу були ліквідовані.

Уранці 1 березня був збитий черговий Су-34 окупантів. Про це повідомили в Повітряних силах. Уже ввечері 2 березня командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що було атаковано зенітними керованими ракетами ще два російські винищувачі Су-34 і Су-35 на східному напрямку. Пізніше стало відомо, що Су-34 "приземлили".

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